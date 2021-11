Die geschäftsführende Bundesjustizministerin Lambrecht hat anlässlich des zehnten Jahrestages der Aufdeckung der Terrorgruppe NSU einen besseren Schutz für Betroffene von rassistischer Gewalt gefordert.

Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für die freiheitliche Demokratie, sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Rechtsterroristen des NSU hätten über viele Jahre unentdeckt morden können. Lambrecht räumte Versäumnisse der Behörden ein. Der naheliegende rechtsextremistische Hintergrund der Taten sei viel zu lange nicht geprüft worden, kritisierte die Ministerin. "Rassistische Motive müssen immer konsequent ausgeleuchtet werden, wenn in Deutschland Straftaten gegen Menschen mit einer Einwanderungsgeschichte begangen werden". Bundesinnenminister Seehofer (CSU) hatte zuvor erklärt, die Regierung habe alles in ihrer Macht Stehende getan, damit sich so etwas nicht wiederhole. Der NSU-Komplex sei in Bund und Ländern aufgearbeitet worden.



Die ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen, Lieberknecht, warnte davor, einen Schlusstrich unter die Taten des NSU ziehen zu wollen. Die Ermittlungen dürften nicht abgeschlossen werden, insbesondere mit Blick auf das Unterstützernetzwerk seien diese bislang unzureichend gewesen, sagte Lieberknecht im Deutschlandfunk (audio-link). Auch die Hintergründe der Morde müssten besser aufgeklärt werden.

Vorwürfe von Amnesty gegen die deutsche Polizei

Ähnlich äußerte sich der Rechtsanwalt der Angehörigen der Opfer, Daimagüler. Man habe jetzt mehr offene Fragen, als noch vor zehn Jahren, sagte der Jurist im ZDF. Der Staat - Bundesanwaltschaft und Justiz - würden sehr schnell "schmallippig, wenn es um die Verwicklung staatlicher Organe geht". Der NSU sei durchsetzt gewesen von V-Leuten des Verfassungsschutzes. Akten seien geschreddert und nicht aufgeklärt worden. Das alles deute darauf hin, dass staatliche Stellen gewusst haben, wo die NSU-Mitglieder gesteckt hätten.



Gestern hatte Amnesty International der deutschen Polizei vorgeworfen, keine ausreichenden Konsequenzen aus der Mordserie des rechtsextremen NSU gezogen zu haben. Zehn Jahre nach dem Enttarnen der Terrorzelle bestehe weiter viel Handlungsbedarf, teilte die Menschenrechtsorganisation in Berlin mit. Die nächste Bundesregierung müsse sich für eine Polizei einsetzen, die alle Menschen in Deutschland schütze.



Die rechtsextreme Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) hatte über Jahre hinweg insgesamt zehn Morde, zwei Bombenanschläge und mehr als ein Dutzend Überfälle verübt. Unter den Ermordeten des NSU waren neun Menschen mit Migrationshintergrund. Der Zusammenhang zwischen den Taten wurde erst bekannt, nachdem am 4. November 2011 die NSU-Mitglieder Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot aufgefunden wurden und Bekennervideos auftauchten. Zuvor waren Anschuldigungen auch gegen die Opferfamilien erhoben und Ermittlungen gegen sie geführt worden. Beate Zschäpe, Mitglied des Terrorgruppe , wurde 2018 zu lebenslanger Haft verurteilt.



Im sächsischen Zwickau wird heute an die Opfer der Terrorgruppe "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) erinnert. Mehrere Veranstaltungen sind geplant, unter anderem eine Andacht im Dom St. Marien und eine Podiumsdiskussion mit Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne).



Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.