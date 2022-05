Deutschland

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l) begrüßt Narendra Modi, Premierminister von Indien, mit militärischen Ehren. (Michael Kappeler/dpa)

Das kündigte Bundeskanzler Scholz nach den deutsch-indischen Regierungskonsultationen in Berlin an. Scholz nannte Indien einen zentralen Partner in Asien unter anderem im Hinblick auf den globalen Klimaschutz. Die gegenwärtige Hitzewelle in Indien sei ein Hinweis darauf, wie wichtig es sei, den Klimawandel aufzuhalten. Der indische Ministerpräsident Modi erklärte, Ziel sei es vor allem, die Infrastruktur bei Erneuerbaren Energien und bei grünem Wasserstoff zu verbessern.

Beide Seiten vereinbarten weitere Abkommen, darunter eines über eine Mobilitäts- und Migrationspartnerschaft. Dieses umfasst nach Regierungsangaben sowohl Aspekte der Migration als auch der Rückkehrkooperation.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.