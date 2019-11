Am zehnten Todestag von Robert Enke hat Fußball-Bundestrainer Löw das Grab des früheren Nationaltorwarts besucht.

In Begleitung von Enkes Witwe Teresa legte er auf dem Friedhof in Empede bei Hannover einen Kranz nieder. Zur Erinnerung an den Sportler gab es vor vielen Fußballpartien Gedenkminuten. Enkes damaliger Verein, Hannover 96, schrieb zum heutigen Jahrestag: "Nur wer vergessen wird, ist tot".



Enke litt unter Depressionen und hatte sich am 10. November 2009 das Leben genommen.