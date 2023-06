Vor dem 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Bis Sonntag werden in Bayerns zweitgrößter Stadt rund 100.000 Besucher zu zahlreichen Veranstaltungen erwartet. Zum Auftakt des fünftägigen Treffens hat sich Bundespräsident Steinmeier angekündigt. Am Samstag will Bundeskanzler Scholz anreisen.

Im Blickpunkt des Evangelischen Kirchentages stehen die Auswirkungen des Klimawandels genauso wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. In der evangelischen Kirche in Deutschland gibt es unterschiedliche Meinungen zur Frage, ob die Bundesrepublik Waffen in die Ukraine liefern soll.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.