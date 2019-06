Bundespräsident Steinmeier hat die Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge anlässlich dessen 100-jährigen Bestehens gewürdigt.

Steinmeier sagte beim Empfang des Volksbundes in Kassel, die Friedensarbeit der Organisation sei von unschätzbarem Wert in einer Zeit, in der Nationalismus und Extremismus zu neuen Spaltungen führten. Neben der Gräberpflege gehe es dem Volksbund vor allem um die Beziehungspflege zu jenen europäischen Nachbarstaaten, die Deutschland einst überfallen habe.



Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge würde im Jahr 1919 gegründet und ist ein gemeinnütziger Verein mit humanitärem Auftrag. Er betreut auch die Angehörigen von Kriegsopfern bei der Gräbersuche und entwickelt zudem die Gräberstätten zu Lernorten der Geschichte.