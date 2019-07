Der Filmproduzent Artur Brauner ist im Alter von 100 Jahren gestorben.

Nach Angaben der Familie, die sich gegenüber der Bild-Zeitung äußerte, erlag er in Berlin den Folgen eines Schwächeanfalls. Brauner war an etwa 300 Filmproduktionen beteiligt. Der Oscar-Preisträger stellte unter anderem 1960 "Der brave Soldat Schwejk" her und 1982 "Die weiße Rose". Als Kind polnischer Juden überlebte er den Holocaust und gründete nach dem Krieg in Berlin sein Unternehmen.