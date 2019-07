Der Filmproduzent Artur Brauner ist im Alter von 100 Jahren gestorben.

Nach Angaben seiner Familie erlag er in Berlin den Folgen eines Schwächeanfalls. Der Oscar-Preisträger war an etwa 300 Filmproduktionen beteiligt, darunter "Der brave Soldat Schwejk", "Die weiße Rose" und "Hitlerjunge Salomon". Als Kind polnischer Juden hatte Brauner den Holocaust überlebt und gründete nach dem Krieg in Berlin sein Unternehmen.



Kulturstaatsministerin Grütters würdigte Brauner als einen der wichtigsten Filmproduzenten der jungen Bundesrepublik. Dass er in das Land der Mörder seiner Familie gegangen sei und sich auch für den Wiederaufbau Deutschlands eingesetzt habe, sei ein großes Geschenk für unser Land, erklärte die CDU-Politikerin.