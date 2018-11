Mit einem Festakt in Berlin wird zur Stunde an die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland vor 100 Jahren erinnert.

Bei der Veranstaltung im Deutschen Historischen Museum sprechen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und Frauenministerin Giffey.



Bundesjustizministerin Barley, SPD, sprach sich im Vorfeld für eine Reform des Wahlrechts aus, um den Frauenanteil im Bundestag zu erhöhen. Grünen-Chefin Baerbock plädierte für eine gesetzliche Quote. Dies lehnt die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Suding ab. Sie sagte im Deutschlandfunk, damit würde nur Misstrauen gegenüber dem Wähler ausgedrückt. Besser wäre es, wenn mehr Frauen kandidieren würden.