Bundeskanzlerin Merkel hat die Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht gewürdigt.

Diese hätten nicht für das Recht einer Gruppe, sondern für ein Menschenrecht gekämpft, sagte Merkel in Berlin bei einem Festakt zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts in Deutschland. Nur eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung lebe, könne eine gerechte Gesellschaft sein. Mit einem Frauenanteil von 31 Prozent im Deutschen Bundestag könne man nicht zufrieden sein, erklärte die Kanzlerin. Das Ziel müsse Parität sein.



Auch Bundesfrauenministerin Giffey verlangte einen höheren Anteil von Frauen im Bundestag. Dass die Hälfte der Bevölkerung weiblich sei, solle sich auch im Parlament widerspiegeln, meinte die SPD-Politikerin. Ihre Parteikollegin, Justizministerin Barley, sowie die Grünen hatten sich zuvor für eine Frauenquote im Bundestag ausgesprochen.



Am 12. November 1918 wurde das allgemeine und gleiche Wahlrecht für Männer und Frauen im Deutschen Reich verkündet. Frauen durften erstmals im Januar 1919 an der Wahl der Nationalversammlung teilnehmen.