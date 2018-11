Österreichs Bundespräsident Van der Bellen hat beim Staatsakt zur 100-Jahrfeier des Landes vor einer Demokratie-Müdigkeit gewarnt.

Wer sich nach schnelleren politischen Lösungen in einer weniger liberalen Demokratie sehne, liege falsch, sagte das Staatsoberhaupt in seiner Rede in der Wiener Staatsoper. Bundeskanzler Kurz mahnte angesichts der Erfahrungen in der österreichischen Geschichte zum bewussten Umgang mit der Sprache. Gewalt in der Sprache könne sehr schnell zu Gewalt in den Taten führen.



Vor 100 Jahren hatte die Republik in Österreich eine jahrhundertelange Monarchie abgelöst.