Das Konzept der Waldorfschule feiert am heutigen Samstag seinen 100. Geburtstag. Wir haben die wichtigsten Fragen zur ersten privaten Betriebs- und Reformgesamtschule Deutschlands zusammengestellt.

Weltweit gibt es heute mehr als 1.100 Waldorfschulen, 245 davon in Deutschland. Dazu kommen hierzulande noch 600 Waldorfkindergärten.

Wie kam es zur Gründung der ersten Waldorfschule?

Am 7. September 1919 eröffnete die damals neuartige Schule in Stuttgart. Die Idee dazu stammte von Emil Molt, Chef der Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria. Er wollte für die Kinder seiner Arbeiter eine eigene Schule und benannte sie nach seiner Zigarettenfabrik. Mit dem Konzept und der Lehrerausbildung beauftragte Molt Rudolf Steiner, Publizist, Vortragsredner und –Begründer der Anthroposophie.

Was bedeutet der antroposophische Ansatz?

Die Antroposophie ist das wichtigste Alleinstellungsmerkmal der Waldorfschule und bildet die weltanschauliche Grundlage der Waldorf-Pädagogik. Demnach existiert nicht nur eine materielle, sondern auch eine geistige, übersinnliche Welt, in die Eingeweihte durch hellseherische Fähigkeiten Einsicht erlangen können. Damit verbunden ist der Glaube an die Reinkarnation, Anthroposophen sprechen von "wiederholten Erdenleben".

Welche Vorbehalte gibt es dagegen?

Rudolf Steiner und dessen Pädagogik sind durchaus umstritten. So sprach Steiner etwa von menschlichen Rassen, wobei die weiße Rasse die zukünftige sei.

Zudem habe die Anthroposophie einen Absolutheitsanspruch, sagt der Religionshistoriker und Theologe Helmut Zander, denn die Erkenntnis höherer Welten sei nicht verhandelbar. Der Waldorfschule attestiert Zander etwas Autoritäres: "Im Kern war Steiner der Meinung, dass die Lehrerin oder der Lehrer auch eine Eingeweihte ist, ein Eingeweihter. Dass sie Erkenntnis höherer Welten hat. Das heißt, die Lehrerin, der Lehrer ist eine extrem starke Figur in der Waldorfpädagogik." Deswegen sei Waldorfpädagogik eine Pädagogik vom Lehrer und nicht vom Kind aus, so Zander.



Der Bildungsjournalist Christian Füller aber sagte im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur, es habe sich vieles geändert. In Mannheim und Berlin zum Beispiel gebe es mittlerweile eine interkulturelle Waldorfschule. "Da kommen Sie rein und kommen gar nicht auf die Idee, dass das eine Schule für die weiße Mittelklasse ist." Auch Themen wie die Digitalisierung würden in den Einrichtungen nicht mehr durchwegs abgelehnt.

Welche Rolle spielt das Lehrpersonal?

Tatsächlich sah Rudolf Steiner im Lehrer auch so etwas wie einen Priester. Eine besondere Stellung haben Klassenlehrerinnen und -lehrer. Während der ersten acht Schuljahre soll es idealerweise keinen Wechsel geben. Außerdem bewerten Lehrkräfte Waldorfschülerinnen und -schüler zunächst nicht mit Noten oder Zeugnissen, so dass Kinder auch nicht sitzenbleiben können. In der Oberstufe müssen angehende Waldorf-Abiturientinnen und Abiturienten allerdings ebenso pauken wie die Schüler an staatlichen Schulen, denn dann kommt es auch für sie auf gute Noten an. Im Jahr 2017 schaffte knapo die Hälfte der deutschen Waldorfschüler das Abitur - an öffentlichen Schulen waren es knapp 35 Prozent.

Was kennzeichnet die Schulen allgemein?

Äußerlich fallen die Schulhäuser oft durch ihre typische Bauweise auf, die sich durch organische Formen und kaum rechte Winkel auszeichnet. Das pädagogische Konzept verzichtet auf Lehrbücher und setzt stattdessen auf aufwendige Tafelbilder sowie Epochenhefte, in denen die Schüler die behandelten Themen handschriftlich festhalten. Gartenbau sowie handwerkliches und künstlerisches Arbeiten zählen ebenso zu den wichtigen Inhalten wie das Theaterspielen.

Tanzt man an Waldorfschulen wirklich seinen Namen?

Tatsächlich lernen Kinder dies in Eurythmie, einem Pflichtfach von der ersten bis zur letzten Klasse. Dabei geht es um Bewegung und Ästhetik. Auch Gedichte werden in bestimmte Bewegungsformen übertragen. Hintergrund ist der Wert auf Bildhaftigkeit, der an den Einrichtungen im Vermitteln der Lerninhalte gelegt wird. Auch Rollenspiele sowie das kreative und zweckfreie Spiel werden in Waldorfschulen und -kindergärten gefördert. Das Miteinander spielt eine große Rolle.

Was versprechen sich Eltern von Waldorfschulen?

Viele Eltern schicken ihre Kinder in eine Waldorfschule, weil sie eine Alternative zum staatlichen Bildungssystem suchen. Sie bevorzugen eine Pädagogik, die in den Worten von Christian Füller "keine reine Leistungsschule" sei, in der es also nicht primär um Zensuren, Prüfungen und Abschlüsse geht, sondern um eine ganzheitliche Sicht auf das Kind. Waldorfschüler lernen einer Studie der Universität Düsseldorf zufolge außerdem mit mehr Freunde und Interesse, haben weniger Angst vor der Schule und weniger schulbedingte Schlafstörungen, dafür aber mehr Selbstbewusstsein.

Wie finanzieren sich die Schulen?

In Deutschland sind Waldorfschulen als Ersatzschulen staatlich anerkannt und werden größtenteils aus öffentlichen Mitteln finanziert (in Bayern tragen die Schulen nur das Label "staatlich genehmigt"). Darüber hinaus sind die Eltern angehalten, einen einkommensabhängigen Beitrag für den Unterhalt der Schule zu leisten. Im bundesweiten Durchschnitt liegt das Schulgeld etwa bei 200 Euro pro Monat.