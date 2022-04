Ärzte ohne Grenzen

Freiwillige Helfer hätten die Menschen nordwestlich von Libyen an Bord des Rettungsschiffs "Geo Barents" genommen, teilte die Organisation auf Twitter mit. Unter den Geretteten seien vier Kinder und eine schwangere Frau.

Von Nordafrika aus begeben sich regelmäßig Menschen in Seenot, weil sie auf der Flucht sind oder sich in Europa ein besseres Leben erhoffen. Nach Schätzungen der UNO sind dabei in diesem Jahr bereits mehr als 500 Migranten ertrunken oder gelten als vermisst.