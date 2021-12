Unicef-Bericht 100 Millionen Kinder zusätzlich wegen Corona in Armut geraten

Das UNO-Kinderhilfswerk Unicef weist auf die dramatischen Folgen der Corona-Pandemie für Kinder hin. In weniger als zwei Jahren seien 100 Millionen Kinder zusätzlich in Armut geraten, heißt es in einem Bericht. Das sei ein Anstieg von zehn Prozent seit 2019. Eine solche Krise habe es in den 75 Jahren seit der Gründung von Unicef noch nicht gegeben.

09.12.2021