100 religiöse und "First Nations"-Führer in Australien fordern mehr Engagement gegen Klimawandel. (AFP PHOTO / 2019 Planet Labs, Inc.")

Alle neuen Kohle- und Gasprojekte sollten gestoppt und die öffentlichen Subventionen für fossile Brennstoffe beendet werden, hieß es in einem Offenen Brief. Dabei spiele es keine Rolle, wo die schädliche Energie genutzt werde, ob in Australien oder als Exportgut in Übersee. Fossile Brennstoffe bedrohten Heimat und Kultur.

Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören hochrangige Vertreter der christlichen Gemeinden, der islamische Großmufti von Australien sowie Repräsentanten der australischen Juden, Hindus und Buddhisten.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.