Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Bild vom 6.5.2022) (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

Präsident Selenskyj sagte in seiner Videobotschaft, die Streitkräfte hätten gegen die Russen einen Teilerfolg in der Stadt Sjewjerodonezk erzielt. Es bleibe jedoch "derzeit das schwierigste Gebiet". Nach übereinstimmenden Berichten sollen sich mehrere hundert Zivilisten, darunter Kinder, in den Bunkern unter einer Chemiefabrik aufhalten. Der Gouverneur der Region Luhansk sagte, die Fabrik werde von ukrainischen Soldaten verteidigt.

Im benachbarten Lyssytschansk sind nach Angaben der Behörden bereits 60 Prozent der Infrastruktur und Wohngebäude zerstört.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.