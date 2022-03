Die KZ-Gedänkstätte Sachsenhausen. (imago images/Jürgen Ritter)

Dabei ging es um die mögliche Verdrängung der Beteiligung an den NS-Verbrechen durch den Angeklagten. Der 101-Jährige hat eine Tätigkeit in dem KZ während des Zweiten Weltkriegs bislang energisch bestritten.

Falsche Erinnerungen seien zwar bei allen Menschen ein bekanntes Phänomen und hätten oft den Zweck, nach traumatischen oder beschämenden Erlebnissen ein positives Selbstbild zu erhalten, erläuterte der Sachverständige. Dies betreffe aber kurze, abgegrenzte Vorfälle. Eine falsche Erinnerung für einen Zeitraum über mehr als drei Jahre sei kaum denkbar, erklärte er.

In dem Prozess vor dem Landgericht Neuruppin ist der 101-Jährige angeklagt, als damaliger Wachmann in dem KZ von 1942 bis 1945 Beihilfe zum Mord an mindestens 3518 Häftlingen geleistet zu haben.

