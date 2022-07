KZ-Prozess

Lagerbegrenzung des KZ Sachsenhausen bei Berlin: Ein zu fünf Jahren Haft verurteilter Wachmann hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. (picture alliance / dpa / McPhoto-Schulz)

Der 101-Jährige habe nach dem Erhalt des schriftlichen Urteils einen Monat Zeit, seine Revision zu begründen, teilte eine Sprecherin des Landgerichts Neuruppin mit. Demnach muss die Strafkammer bis zum 27. September das Urteil abgefasst und zugestellt haben. Ob der Berufung dann stattgegeben werde, entscheide der Bundesgerichtshof, hieß es.

Das Landgericht hatte den Angeklagten in der vergangenen Woche wegen Beihilfe zum Mord an mehr als 3.500 Lagerhäftlingen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Der 101-Jährige bestritt im Prozess, in dem KZ tätig gewesen zu sein. Stattdessen will er als Landarbeiter gearbeitet haben.

