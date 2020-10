Angesichts der stetig steigenden Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat das Robert Koch-Institut vor einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus gewarnt.

Das Infektionsgeschehen nehme vielerorts rasant zu, sagte RKI-Präsident Wieler in Berlin. In den vergangenen zwei Wochen habe sich die Zahl der Intensivpatienten verdoppelt. Die meisten Ansteckungen fänden derzeit im privaten Umfeld statt. Dennoch habe man noch die Chance, die Ausbreitung zu verlangsamen, betonte Wieler. Voraussetzung dafür sei aber die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln.



Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus stieg heute auf einen neuen Höchstwert. Wie das Robert Koch-Institut mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 11.287 neue Fälle gemeldet. Registriert wurden außerdem 30 neue Todesfälle. Damit sind in Deutschland 9.905 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Etwa 80.000 Menschen sind rein rechnerisch derzeit infiziert.



Nach aktuellen Zahlen der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin befinden sich derzeit 964 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 21 mehr als gestern. 430 Menschen werden auf Intensivstationen beatmet.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.