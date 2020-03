Der 11. Integrationsgipfel sollte vor allem Phase eins des Nationalen Aktionsplans Integration zum Thema haben. Über 300 Akteure arbeiten gemeinsam an diesem Plan, rund ein Viertel von ihnen Migranten- und Migrantinnenorganisationen. Es wird also miteinander gesprochen und nicht nur übereinander – und heute vor allem darüber, was passieren muss, damit Menschen, die zum Beispiel über das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz kommen wollen, vorab schon gut informiert sind.

Mehr tun gegen Rechtsextremismus

Deutschland wird dabei ohne Frage als Einwanderungsland gesehen – ein Begriff, den viele, insbesondere in der Union vor einigen Jahren noch abgelehnt haben. Mancher tut es auch sicher heute noch, aber es findet ein Umdenken statt – das auch einen offeneren Diskurs über den zweiten Schwerpunkt des Gipfels erlaubt.

Wer Deutschland als Einwanderungsland anerkennt, erkennt auch die Vielfalt dieses Landes an. Zu dieser gehören Menschen mit Migrationsgeschichte, die selbst oder deren Eltern oder Großeltern aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind. Sie sollen sich in hier sicher und zu Hause fühlen können, ohne Angst vor rassistischen Übergriffen und rechtextremen Terror. Und dieses Thema wurde in diesem Jahr, nach den schrecklichen Ereignissen von Hanau, auch zu einem Schwerpunkt des Gipfels. Zurecht haben Migranten- und Migrantinnenorganisationen eingefordert, dass die Bundesregierung noch mehr tun muss – ist ja Rechtsextremismus und auch –terrorismus auch kein neues Phänomen, man denke nur an den NSU, der zehn Menschen ermordet hat.

Also gab es heute vor dem Gipfel schon ein Treffen zu diesem Komplex. Ein Ergebnis: Ein Kabinettsausschuss, der sich mit dem Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus beschäftigen soll. Dieser ist ein wichtiges Signal, das zeigt, die Bundesregierung nimmt die Sorgen Betroffener ernst. Es ist das Anerkennen, dass Deutschland ein Problem mit Rassismus hat.

Menschen mit Migrationsgeschichte fördern

Das ist ein richtiger Schritt, aber es braucht noch mehr. Beispielsweise sollte sich die Union bewegen, was ein Demokratiefördergesetz betrifft – selbst Innenminister Seehofer scheint mittlerweile nachgegeben zu wollen. Wichtig ist auch eine stärkere Repräsentation von Menschen, mit Einwanderungsgeschichte in der Politik, im öffentlichen Dienst, aber auch in den Medien. Sie müssen gefördert und vor allem ermutigt werden.

Es ist aber nicht nur Aufgabe der Politik, auch der Gesellschaft insgesamt. Wir alle sollten Rassismus im Alltag ansprechen, den Mund aufmachen, eingreifen wenn jemand diskriminiert, beleidigt oder gar körperlich angegriffen wird. Aber uns auch selbst hinterfragen: Habe ich Vorurteile? Wie gehe ich damit um? Und: sich auch in die Lage von Betroffenen von Rassismus hineinversetzen – gibt es vielleicht Äußerungen, die jemanden verletzten könnten, auch wenn wir es selbst nicht böse meinen? Für eine vielfältige Gesellschaft, wie die unsere, in der ein gutes Miteinander funktionieren soll, sind schon solch kleinen Schritte unabdingbar.

Katharina Hamberger, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio - Bettina Straub)Katharina Hamberger, Jahrgang 1985, hat Medienwissenschaft, Politikwissenschaft und Journalismus in Regensburg und Hamburg studiert. Während des Studiums arbeitete sie als freie Journalistin unter anderem für die "taz" und die "Passauer Neue Presse". Journalistische Erfahrung sammelte sie außerdem beim Bayerischen Rundfunk, der Talksendung "Anne Will" und dem "Hamburger Abendblatt". Seit Ende ihres Deutschlandradio-Volontariats 2012 arbeitet sie als freie Korrespondentin im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio.