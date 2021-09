US-Präsident Biden hat das Justizministerium angewiesen, Dokumente aus der FBI-Untersuchung zu den Anschlägen vom 11. September 2001 zu überprüfen und freizugeben.

Als Präsidentschaftskandidat habe er sich verpflichtet, für mehr Transparenz bei den Dokumenten zu sorgen; dies wolle er jetzt in die Wege leiten, heißt es in einer Erklärung Bidens vor dem 20. Jahrestag der Terroranschläge. Informationen sollten nicht als Verschlusssache eingestuft bleiben, wenn das öffentliche Interesse den Schaden für die nationale Sicherheit überwiege. - Angehörige der Opfer drängen seit Jahren auf mehr Informationen darüber, was das FBI bei seiner Untersuchung herausgefunden hat. Dabei geht es um Mutmaßungen, die Saudi-Arabien zu den Flugzeugentführern in Verbindung bringen würden.



Bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 waren knapp 3.000 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.