Die Tour de France beginnt dieses Jahr in Bilbao. (picture alliance/dpa/Belga/Dirk Waem)

Die erste Etappe des Radrennens ist 182 Kilometer lang und enthält bereits einige Anstiege. Nach dem Auftakt im Baskenland geht es dann noch in der ersten Tour-Woche in die Pyrenäen. Die dreiwöchige Rundfahrt endet am 23. Juli traditionell in Paris. Als Favoriten gelten Vorjahressieger Jonas Vingegaard aus Dänemark und Tadej Pogacar aus Slowenien, der die Tour 2020 und 2021 gewonnen hatte.

