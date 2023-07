Auftakt im Baskenland

Die erste Etappe der Tour de France 2023 gewann der britische Fahrer Adam Yates. (AFP / THOMAS SAMSON)

Die Tour endet am 23. Juli traditionell in Paris. Als Favoriten gelten Vorjahressieger Jonas Vingegaard aus Dänemark und Tadej Pogacar aus Slowenien, der das Rennen 2020 und 2021 gewonnen hatte. Insgesamt nehmen 176 Athleten aus 22 Teams an der Tour teil.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.