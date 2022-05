Der Eingang des Robert Koch-Instituts (www.imago-images.de)

Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert mit 632 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 113.522 Fälle innerhalb eines Tages. - Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln.

Binnen 24 Stunden wurden 240 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.