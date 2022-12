Eiffelturm bei Nacht (Archivbild). (AFP / -)

Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, waren 125.000 Kunden betroffen. Bei den meisten Haushalten habe die Energieversorgung noch vor Mitternacht wieder hergestellt werden können. Als Grund für den Ausfall geben die Stromnetzbetreiber ein Problem mit einem Transformator an.

In Frankreich sind zahlreiche Atomreaktoren wegen Reparaturen oder Wartungsarbeiten abgeschaltet und stehen für die Stromversorgung nicht zur Verfügung. Wie der Betreiber EDF mitteilte, sind inzwischen 40 von 56 Atomreaktoren am Netz. In der vergangenen Nacht seien drei weitere wieder in Betrieb genommen worden.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.