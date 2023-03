Tarifstreit

In Düsseldorf zogen Demonstrierende durch die Innenstadt. (Federico Gambarini / dpa)

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, traten Arbeitnehmer in Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst in den Ausstand. Unter anderem waren Hessen, Berlin, Brandenburg und Bayern betroffen. In Hannover galt der Streikaufruf für den Öffentlichen Nahverkehr. Die Warnstreiks sollen morgen fortgesetzt werden.

Verdi hält das von Bund und Kommunen vorgelegte Angebot für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen für zu niedrig. Die Gewerkschaft und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent monatlich mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 Euro. Die dritte Tarifrunde findet in gut zwei Wochen statt.

