Tarifstreit

In Düsseldorf zogen Demonstrierende durch die Innenstadt. (Federico Gambarini / dpa)

Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, traten Beschäftigte in Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst in den Ausstand. Unter anderem waren Hessen, Berlin, Brandenburg und Bayern betroffen. In Hannover galt der Streikaufruf für den Öffentlichen Nahverkehr. Die Arbeitsniederlegungen sollen morgen fortgesetzt werden.

Die nächste Tarifrunde von Verdi sowie Bund und Kommunen findet in gut zwei Wochen statt.

