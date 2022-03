In nordwestlichen Vororten der ukrainischen Haupstadt Kiew konnten zahlreiche Menschen mit Bussen evakuiert werden. (Vadim Ghirda/AP/dpa)

Die stellvertretende Ministerpräsidentin Wereschtschuk erklärte, das seien fast doppelt so viele wie am Freitag. So konnten in der Region Sumy mehr als 10.000 Menschen mit Bussen und Privatautos flüchten. Auch aus Vororten der Hauptstadt Kiew gab es Berichte über Evakuierungen.

Dagegen scheiterte erneut ein Versuch, Zivilisten aus der umkämpftem Stadt Mariupol zu bringen. Die ukrainische und die russische Seite beschuldigen sich gegenseitig dafür. Heute ist einen weiterer Versuch geplant.

