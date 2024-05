Bundesaußenministerin Baerbock sowie ihre Amtskollegen aus zwölf weiteren Staaten warnen Israel vor einer Großoffensive in Rafah und fordern mehr Hilfe für die Menschen im Gazastreifen. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Die Süddeutsche Zeitung zitiert aus einem Brief an den israelischen Außenminister Katz, den unter anderem Bundesaußenministerin Baerbock sowie ihre Amtskollegen aus Frankreich, Großbritannien und Italien unterzeichnet haben. Darin wird vor den möglichen katastrophalen Folgen für die Zivilbevölkerung in Rafah gewarnt. Die Außenminister fordern die israelische Regierung zudem auf, sämtliche Grenzübergänge in den Küstenstreifen für Hilfslieferungen zu öffnen. Zugleich betonen die Minister in dem Brief das Selbstverteidigungsrecht Israels.

Mit dem militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen befasst sich heute erneut der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Südafrika fordert in einem Eilantrag den sofortigen Abzug des israelischen Militärs aus Rafah - um einen - wie es heißt - "Völkermord" an der palästinensischen Zivilbevölkerung zu verhindern. Israel hat den Vorwurf wiederholt zurückgewiesen und erklärt, im Einklang mit internationalem Recht zu handeln.

