Unicef 13 Millionen Kinder in Afghanistan brauchen humanitäre Hilfe

Nach Angaben von Unicef brauchen in Aghanistan 13 Millionen Kinder humanitäre Hilfe. Der Vorsitzende von Unicef Deutschland, Christian Schneider, sagte, das seien etwa so viele Kinder wie insgesamt in Deutschland lebten.

28.01.2022