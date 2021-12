Polizeieinsatz bei Demonstration gegen Corona-Maßnahmen in Mannheim (Archivbild). (René Priebe/PR-Video/dpa)

Demnach hatten die Demonstrierenden das Versammlungsverbot in der baden-württembergischen Stadt ignoriert und Widerstand geleistet, als Aufzüge angehalten wurden. Wegen Widerstandshandlungen und tätlicher Angriffe seien mehrere Personen festgenommen worden.

Auch in weiteren Bundesländern demonstrierten erneut zahlreiche Menschen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Wie die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern mitteilte, beteiligten sich am Abend rund 17.000 Menschen in 20 Städten an angemeldeten sowie nicht angemeldeten Veranstaltungen. Auch in Sachsen-Anhalt protestierten Bürgerinnen und Bürger. Allein in Magdeburg versammelten sich nach Polizeiangaben 3.000 Menschen zu einer nicht angemeldeten Demonstration. In mehreren Städten Sachsens gab es wieder unerlaubte Aufzüge, die teilweise von der Polizei gestoppt wurden.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.