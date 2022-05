Israels Grenze zum Westjordanland (AP Photo/Ariel Schalit)

Der 15-Jährige sei in der Nähe der Stadt Bethlehem von einer Kugel in den Nacken getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die israelische Armee erklärte, Soldaten seien mit Steinen und Molotowcocktails beworfen worden und hätten daraufhin das Feuer eröffnet.

Der Konflikt zwischen Israel und militanten Palästinensern hat sich in den vergangenen Wochen verschärft.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.