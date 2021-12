Die Angeklagte sitzt zum Prozessauftakt im Gerichtssaal im Landgericht Potsdam. Die Anklage fordert nun 15 Jahre Haft. (dpa/Carsten Koall)

Das Landgericht Potsdam ordnete zugleich die Unterbringung der 52-Jährigen in der Psychiatrie an. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Pflegerin in dem Wohnheim des Trägers Oberlinhaus zwei Frauen und zwei Männer heimtückisch ermordete und dies bei zwei weiteren Menschen versuchte. Die Tat Ende April hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

