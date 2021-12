Die Angeklagte sitzt zum Prozessauftakt im Gerichtssaal im Landgericht Potsdam. Die Anklage fordert nun 15 Jahre Haft. (dpa/Carsten Koall)

Die Staatsanwältin sieht es als erwiesen an, dass die 52-Jährige in dem Wohnheim des Trägers Oberlinhaus zwei Frauen und zwei Männer heimtückisch ermordete und dies bei zwei weiteren Menschen versuchte. Die Angeklagte soll zudem über die Freiheitsstrafe hinaus in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden. Aufgrund einer verminderten Schuldfähigkeit sei keine lebenslange Freiheitsstrafe möglich. Die Verteidigung plädierte für eine Unterbringung in der Psychiatrie. Das Urteil soll in der kommenden Woche gesprochen werden.

Die Tat hatte Ende April bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die mutmaßliche Täterin wurde umgehend festgenommen und ist seitdem bereits in der Psychiatrie untergebracht.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.