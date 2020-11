Vor 15 Jahren, am 22. November 2005, wurde Angela Merkel als Bundeskanzlerin vereidigt. Damit stand zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der deutschen Regierung. Merkel wird auch die erste im Kanzleramt sein, die ihr Amt freiwillig aufgibt - unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl im September kommenden Jahres. Zeit, Bilanz zu ziehen, finden auch etliche Medien.

Für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland hat Merkel in den zurückliegenden 15 Jahren Kanzlerschaft neue Maßstäbe gesetzt und zwar mit ihrem Regierungsstil und der 'Politik der kleinen Schritte'. Diese kleinen Schritte, "der nach außen getragene Stoizismus, das oft quälend lange Abwarten, haben bei manchen Sehnsüchte nach der großen Geste und knallharten Sprüchen geweckt. Aber sie haben das Land in den vielen Krisen der letzten Jahre von der Finanz-, über die Banken-, Euro- und Flüchtlingskrise bis hin zu Corona, Stabilität gebracht. Manche für eine CDU-Kanzlerin erstaunliche Kehrtwende, wie etwa die Abkehr von der Atomkraft, eingeschlossen."

Schuld am Aufstieg der AfD?

Auch für t-online steht der "Stil des verlässlichen Regierungshandelns" auf der Habenseite der Amtszeit Merkels. Der habe ihr zwar oft den Vorwurf eingebracht, keine Vision zu haben und im Zweifel lieber zu klein als zu groß zu denken, "doch in einer Zeit, in der Wüteriche wie Trump und Johnson sowie Rambos wie Putin und Erdoğan die internationale Szene aufmischen, kann eine ruhige Hand ein großer Vorteil sein für ein Land mit so vielen Außengrenzen und einer so hohen Exportabhängigkeit wie Deutschland."



Auf der Sollseite dagegen steht für das Internetportal zumindest teilweise die Flüchtlingskrise. Merkel habe im Jahr 2015 zwar die richtige Entscheidung getroffen, die deutschen Grenzen offen zu lassen – "es gelang ihr dann aber nicht, ihre Politik schlüssig zu erklären und das monatelange Chaos in Behörden, Städten und Landkreisen schnell zu bewältigen". t-online kommt vor diesem Hintergrund zum dem Schluss: "Der Aufstieg der AfD und die Vergiftung des politischen Diskurses durch Gauland, Weidel, Höcke und Co. ist auch ein Erbe von Merkels Kanzlerschaft".

Einsatz für Frauen

Positiv gewirkt hat die Kanzlerin nach Beobachtung von tagesschau.de mit Blick auf die Gleichberechtigung. Merkel habe für andere Frauen als "Türoffner" fungiert: "Ihr könnt es schaffen! - das ist das Bild, die Botschaft, die sie vor allem jungen Frauen und Mädchen vermitteln will". Zwar habe sie zur Frauenpolitik ein ambivalentes Verhältnis und sich anfangs gegen eine Quote oder Teilzeitregelungen gestellt, die Frauen die Rückkehr in den Beruf erleichtert hätten. Aber parteiintern stellte sie demnach durchaus Frauen nach vorn: "Sie ebnet Ursula von der Leyen erst den Weg ins Verteidigungsministerium, dann auf den EU-Chefsessel. Sie macht Annegret Kramp-Karrenbauer zur CDU-Generalsekretärin und ihre Partei für Frauen attraktiver."



Die italienische Zeitung "Corriere della Sera" meint sogar, Angela Merkel habe sich zu den 15 Jahren ihrer Wahl zur Kanzlerin selbst ein Geschenk gemacht: die Einführung verbindlicher Quoten in den Vorständen deutscher Unternehmen. "Es ist ein historischer Wendepunkt, der das Gesicht des rheinischen Kapitalismus verändern soll, der immer von Männern dominiert wurde. (...) Zu Beginn des Sommers schien die Initiative in eine Sackgasse zu geraten. Die Intervention der Kanzlerin brachte die Wende."



Sie wollen mehr zur Kanzlerschaft Merkels hören? Deutschlandfunk Nova widmete den 15 Jahren eine Ausgabe der Sendung "Eine Stunde History".

Diese Nachricht wurde am 22.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.