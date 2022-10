Terrorangriff auf das Mausoleum Schah Tscheragh in der Stadt Shiraz im Süden des Iran am 26.10.2022 mit mindestens 15 Toten. (AP / dpa / Mohammadreza Dehdari)

Zahlreiche Gläubige wurden verletzt. Die Terrormiliz IS reklamierte dieTat für sich. Irans Präsident Raisi kündigte eine konsequente Reaktion an.

Ob der Anschlag in Zusammenhang mit den gestrigen Protesten steht, ist unklar. Landesweit waren tausende Menschen auf die Straße gegangen, um am Ende der 40-tägigen Trauerzeit für die 22-jährige Mahsa Amini zu protestieren. In mehreren Städten sollen Sicherheitskräfte auf die Demonstranten geschossen haben. In der Hauptstadt Teheran ging die Polizei mit Tränengas gegen eine Kundgebung von Ärzten vor.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.