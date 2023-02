Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden dabei 15 Menschen verletzt. Ein Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Der Unfall ereignete sich in Reisenberg südöstlich von Wien. Den Angaben zufolge brach die Seitenwand des Fahrzeuges. Mehrere verkleidete Teilnehmer stürzten auf die Straße und in einen Straßengraben.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.