Immer wieder versuchen Flüchtende, den Ärmelkanal zu überqueren - oftmals in kleinen Schlauchbooten. (Gareth Fuller/PA Wire/dpa)

Sie waren bei der Überfahrt von Frankreich nach Großbritannien in Schwierigkeiten geraten, wie die Maritime Präfektur in Calais mitteilte. Mehrere Schiffe der Marine sowie Rettungsboote seien den Menschen zu Hilfe gekommen und hätten sie in die Häfen von Calais und Boulogne-sur-Mer gebracht.

Immer wieder überqueren Migranten den Ärmelkanal, um Großbritannien zu erreichen. Die Überfahrt in oftmals kleinen Schlauchbooten ist gefährlich, weil der Meeresarm von vielen großen Schiffen befahren wird. Dennoch verzeichnete das Vereinigte Königreich im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Bootsmigranten.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.