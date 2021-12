Das Rettungsschiff "Ocean Viking" (dpa / SOS Mediterranee)

63 Menschen konnten gerettet werden. Es war bereits das dritte Unglück in den vergangenen Tagen. Private Seenotretter teilten mit, dass sie mit ihren Schiffen im Mittelmeer an Weihnachten hunderte Menschen aufgenommen hätten. An Bord der "Sea Watch 3" befinden sich demnach inzwischen rund 300 Gerettete und auf der "Geo Barents" mehr als 550. Derweil erhielten die 114 geretteten Migranten an Bord der "Ocean Viking" von Italien die Erlaubnis, in Sizilien an Land zu gehen.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind in diesem Jahr mehr als 1.800 Menschen bei der Überfahrt in Richtung Europa ums Leben gekommen. Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl wegen der Dunkelziffer weit höher liegt.

