Es sind Tage des Abschieds für Angela Merkel. Ein letzter EU-Gipfel, ein letztes NATO-Treffen, ein letztes Mal mit den Ministerpräsidenten der G7-Staaten und auch im Deutschen Bundestag sprach Merkel als Regierungschefin zum letzten Mal.

Andere würden der Versuchung erliegen, diese Abschiede zu zelebrieren. Nicht so Merkel. Kein Wort über die letzten Male. Stattdessen nüchterne Berichte. Und damit zeigt Merkel wohlkalkuliert was ihre Kanzlerschaft geprägt hat:

Pragmatismus, Nüchternheit, Kompromissfähigkeit. Und dazu kommt: sich selbst nicht so wichtig nehmen.

Ihre Regierungszeit, ja eigentlich ihr Erscheinen auf der politischen Bühne begann ja mit vielen "ersten Malen".

1989 war sie zum ersten Mal politisch aktiv und engagierte sich beim Demokratischen Aufbruch. Zum ersten Mal trat sie 1990 einer Partei - der CDU - bei. Und zum ersten Mal wählte diese Partei eine Frau, eine Ostdeutsche, an die Spitze. Sie wurde die erste Kanzlerkandidatin, die erste Frau im Bundeskanzlerinnenamt.

Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl und Frauenministerin Angela Merkel 1992 während einer Sitzung des CDU-Parteiausschusses in Bonn. (imago/sepp spiegl)

Sachlichkeit und asketische Zurückhaltung

Merkel ist also eine Pionierin. Aber Erwartungen an sie, die ostdeutschen Interessen oder Frauen besonders in den Blick zu nehmen, hat sie vor allem in den ersten Jahren ihrer Amtszeit konsequent ignoriert. Vielleicht weil sie vermutete, es würde ihr als Verengung ausgelegt, und es könnte sie angreifbar machen.

Aber das sind Spekulationen. Denn zu Merkel gehört eben auch eine asketische Zurückhaltung, wenn es um ihr Innenleben geht. Trotz so langer Zeit auf offener politischer Bühne gab es nie Anlass für Klatsch, Tratsch oder Skandale. Die mediale Aufregung um den Schweißfleck auf einem Abendkleid in Bayreuth stellte einen nie wieder erreichten Höhepunkt dar. Und dass sie Pflaumenkuchen backen kann, ist eines der wenigen persönlichen Dinge, die sie in 16 Jahren mitgeteilt hat.

Eine Politik der kleinen Schritte

Ihre Arbeitsweise als Politikerin hat Angela Merkel zu Beginn ihrer Kanzlerschaft allerdings offensiv erklärt: Eine Politik der kleinen Schritte. Eigentlich etwas in einer Demokratie Selbstverständliches. Die Notwendigkeit, Mehrheiten zu finden und Kompromisse zu machen, führt meist nicht zu großen Würfen. Dass sie es dennoch so prominent formulierte, war eine Botschaft an die eigenen Wähler, Erwartungen nicht so hoch zu stecken. Es war aber vor allem eine Absage an einen Politikstil, der auf genau diese großen Würfe abzielt und sie aber nicht erreicht.

Zwei emotionale Entscheidungen

Nur zweimal in ihrer Kanzlerschaft ist sie diesem Prinzip untreu geworden und hat aus einem spontanen emotionalen Impuls heraus gehandelt. Nach dem Reaktorunfall in Fukushima im Jahr 2011. Damals hat sie den sofortigen Atomausstieg durchgesetzt. Und im Jahr 2015, dem Jahr als die Flüchtlinge an den Grenzen Europas standen. Damals hat Merkel angesichts des humanitären Elends die in Ungarn gestrandeten Menschen in Deutschland aufgenommen.

Wollten sich vor Ort über die Klimaerwärmung informieren: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sigmar Gabriel, damals Bundesumweltminister, 2007 in Grönland (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Wer eine Politik der kleinen Schritte für richtig hält, muss sich dennoch fragen, ob Merkels Schritte, während ihrer Regierungszeit vor allem in der Innenpolitik nicht zu klein gewesen sind. Kleine Schritte eignen sich für Probleme, deren Lösungen Zeit haben. Das gilt nun gar nicht - um das größte zu nennen - für den Klimawandel. Es werden in Deutschland und Europa auch durchaus hoch gesteckte Ziele formuliert. Aber Angela Merkel ist in erster Linie eine Konservative und Marktwirtschaftlerin. Sie scheut Verbote und Eingriffe in die Wirtschaft, die Landwirtschaft, oder die Konsumfreiheit, die hier aber angesichts der Dringlichkeit nötig wären.

Ausnahmen während der Pandemie

Obwohl – bei außergewöhnlichen Lagen hat sie sich nach reiflicher rationaler Überlegung auch zur Abweichung von ihren Grundsätzen entschlossen. Nur zwei Beispiele aus der jüngsten Zeit: In der Hochphase der Coronapandemie hielt Merkel konsequent an den Einschränkungen der Freiheitsrechte der Bürger fest. Der Rückgang der Infektionen gibt ihr Recht. Und als es um die Corona-Hilfe für die besonders geplagten europäischen Länder ging, setzte sich Merkel entgegen ihrer Grundhaltung dafür ein, dass die EU dafür Schulden machen darf.

Es geht also, wenn sie will.

2018 im kanadischen Quebec versuchte Merkel auch nach den offiziellen Beratungen noch, den damaligen US-Präsidenten Trump zu überzeugen, nicht aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen (dpa / Jesco Denzel / Bundesregierung)

Botschaft vom EU-Gipfel an die Nachfolger

Auf europäischer und internationaler Bühne hat ihr Politikstil sie fast zu einer lebenden Legende gemacht. Auf dem EU-Gipfel hinterlässt Merkel ihren Regierungskollegen noch eine Aufgabe: Das blockierte Verhältnis zu Russland aufzubrechen - mit einem neuen Gesprächsformat. Ein Vorschlag, der sofort die Emotionen hochschießen ließ und abgelehnt wurde. Eine Aufgabe, die aber nur ohne Emotion angegangen werden kann. Mit Kühle, Geduld und der Bereitschaft, mögliche Rückschläge nicht als Niederlagen zu sehen.

Also eigentlich eine Aufgabe für Angela Merkel.