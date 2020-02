Der Weltfußballverband FIFA gründet einen Sozialfonds, um Profispieler ohne Gehalt zu unterstützen.

Mit der Spielergewerkschaft FIFPRO habe man vereinbart, bis zum Jahr 2022 insgesamt 16 Millionen Dollar zur Verfügung zu stellen, erklärte der Verband in Zürich. Der Fonds soll einspringen, wenn Spieler etwa nach der Schließung eines Vereins ohne Gehalt dastehen. Nach Angaben der Gewerkschaft kommt es vor allem in Osteuropa und in Asien immer wieder vor, dass Vereine absichtlich in Konkurs gehen und dann unter anderem Namen wieder eröffnet werden, um Kosten zu sparen. Profis der unteren Spielklassen stünden dann mittellos da.