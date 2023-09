Archivbild eines Angriffs auf Kostjantyniwka im Jull - zu der aktuellen Meldung liegt noch kein Bildmaterial vor. (Nariman El-Mofty / AP / dpa / Nariman El-Mofty)

Präsident Selensky erklärte in Kiew, in der Stadt Kostjantyniwka nahe Bachmut sei ein belebter Markt von Raketen getroffen worden. Es habe mindestens 20 Verletze gegeben.

In der vergangenen Nacht war bereits in der Nähe von Odessa am Schwarzen Meer ein Mensch bei einem russischen Luftangriff getötet worden. Dort wurden zudem Hafenanlagen zerstört. In Kiew wurde bei einer Drohnen-Attacke ein Haus beschädigt. Die Angriffe in der Nacht dauerten mehrere Stunden. Nach Angaben der ukrainischen Armee konnte die Luftabwehr einen Großteil der Raketen und Drohnen abfangen.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.