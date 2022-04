Einsatzkräfte und Absperrungen nach Schüssen in einer New Yorker U-Bahn-Station (John Minchillo/AP/dpa)

Die Gouverneurin des Bundesstaats New York, Hochul, sagte, der Schütze sei gefährlich. Er habe Menschen in der U-Bahn brutal angegriffen, die schlicht ihrem Alltag nachgegangen seien. Nach Angaben der New Yorker Polizeichefin Sewell wird derzeit nicht wegen eines Terrorakts ermittelt.

Ein Mann hatte am Morgen in einer U-Bahn im Stadtteil Brooklyn Rauch aus einem Behälter entweichen lassen und dann das Feuer eröffnet. Nach neuesten Angaben wurden 16 Menschen verletzt.

