Der vor der Küste des Jemen liegende Tanker "FSO Safer" droht unterzugehen, das könnte eine Naturkatastrophe verursachen. (AFP)

Mit dem Geld soll Erdöl vom alternden Tanker " Safer " auf ein anderes Schiff gepumpt werden. Die "Safer" wird als Ölspeicher genutzt. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs im Jemen wurde das Schiff nicht mehr gewartet. Die UNO hatte auf einer internationalen Geberkonferenz versucht, ausreichend Mittel für die geplante Rettung zu sammeln

Gestern kam erstmals auch Unterstützung aus der Privatwirtschaft. Der größte Konzern des Landes, die HSA Group, werde 1,2 Millionen US-Dollar für die geplante Rettungsaktion spenden, teilte das Unternehmen mit. Es wäre eine unvorstellbare ökologische Katastrophe, sagte HSA-Geschäftsführer Nabil Hajil Said. Eine Verschmutzung, wie von der UNO vorhergesagt, hätte verheerende Auswirkungen für den Jemen. Es würde die bereits herrschende schwerste humanitäre Krise der Welt im Land verschärfen, Millionen mit dem Hungertod bedrohen und Lebensgrundlagen zerstören. Der Mischkonzern HSA Group ist mit mehr als 50 Tochterunternehmen unter anderem in den Bereichen Lebensmittel und Haushaltswaren sowie Bauen, Automobilindustrie und Finanzen aktiv.

An Bord des maroden Lagerschiffs "Safer" befindet sich fast viermal so viel Erdöl, wie 1989 vor Alaska aus dem auf Grund gelaufenen Tanker "Exxon Valdez" auslief. Der "Exxon Valdez"-Unfall gilt als eine der größten Umweltkatastrophen der Seeschifffahrt. Das Öl an Bord der 45 Jahre alten "Safer" soll nun auf ein sicheres Schiff abgepumpt werden. Die Zeit drängt, weil der Tanker zerbrechen oder es an Bord zu einer Explosion kommen könnte.

