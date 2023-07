Bundestag

160 Bürgerinnen und Bürger werden für Bürgerrat für Ernährungsfragen ausgelost

Zum ersten Mal wird es einen direkt vom Bundestag eingesetzten Bürgerrat geben. Am Nachmittag werden dafür im Parlament 160 Bürgerinnen und Bürger per Los als Teilnehmer ausgewählt. Bundestagspräsidentin Bas wies Kritik an dem Vorhaben zurück.

21.07.2023