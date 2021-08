Ein Schiff der italienischen Seenotrettungs-Organisation ResQ mit rund 165 geretteten Menschen an Bord darf im Hafen von Augusta auf Sizilien anlegen.

Das Schiff "ResQ People" solle noch in der Nacht dort einlaufen, teilte die Organisation mit. ResQ hatte die in Seenot geratenen Migranten in den vergangenen Tagen bei mehreren Einsätzen im zentralen Mittelmeer gerettet. Immer wieder legen Menschen auf ihrer Flucht in Richtung Europa von den Küsten Libyens und Tunesiens ab, um auf dem gefährlichen Weg über das Mittelmeer die Europäische Union zu erreichen. Nach Angaben der UNO starben in diesem Jahr bislang geschätzt mehr als 1.000 Menschen im zentralen Mittelmeer.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.