Er wurde bei Konfrontationen in der Stadt Jericho tödlich am Kopf getroffen, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Sechs weitere Menschen wurden demnach verletzt. Die israelische Armee teilte mit, sie habe in der Nacht bei Anti-Terror-Einsätzen im Westjordanland 17 Palästinenser festgenommen. Als Bewaffnete auf die Soldaten geschossen hätten, sei das Feuer erwidert worden.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.