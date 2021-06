Mit einem zentralen Gedenken in Berlin wird heute an die Opfer des DDR-Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 erinnert.

Kanzleramtsminister Braun und Berlins Regierender Bürgermeister Müller wollen Kränze am Mahnmal für die Opfer des Aufstands niederlegen und Ansprachen halten. Auch Angehörige werden erwartet. Geplant ist zudem eine Gedenkminute.



Wegen der noch geltenden Corona-Beschränkungen sind wie im Vorjahr keine Besucher zugelassen. Das Gedenken wird als Livestream im Internet zu sehen sein. Auch das Berliner Abgeordnetenhaus erinnert heute an den Aufstand von 1953.



Damals hatten Volkspolizisten und sowjetischen Soldaten mit Panzern die Proteste in der DDR blutig aufgelöst. Es gab Tote, mehr als 1500 Demonstranten wurden anschließend zu Haftstrafen und einige sogar zum Tode verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.