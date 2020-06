Zum 67. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR hat Bundesjustizministerin Lambrecht den Freiheitswillen der Ostdeutschen gewürdigt.

Diese Menschen hätten keinen Plan und keine Führung gehabt und doch eine enorme Kraft entwickelt, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Aufstands. Sie hätten echte Freiheit gewollt.



Am 17. Juni 1953 waren in der DDR an rund 700 Orten etwa eine Million Menschen gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße gegangen. Aus spontanen Streiks entwickelte sich ein Aufstand mit Rufen nach Freiheit und Einheit. Panzer der Sowjetarmee schlugen den Protest blutig nieder. Lambrecht nimmt heute an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Volksaufstandes in Berlin teil.