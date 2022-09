WHO-Schätzung

17 Millionen Europäer von Long Covid betroffen

In Europa waren in den Jahren 2020 und 2021 nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation mindestens 17 Millionen Menschen von Long Covid betroffen. Dies entspricht mehr als 16 Prozent der Menschen, die sich in dieser Zeit mit dem Coronavirus infizierten. Demnach waren Frauen mit einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit von Long Covid betroffen wie Männer.

14.09.2022