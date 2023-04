Klima-Protest

Proteste der "Letzten Generation" für Klimaschutz behinderten Rettungskräfte in Berlin. (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Innensenatorin Spranger erklärte, dass 17 Rettungswagen im Stau standen. Dadurch sei Menschen weniger geholfen worden, die eigentlich Hilfe brauchten, sagte die SPD-Politikerin. Die Berliner Feuerwehr erklärte auf Twitter, in sieben Fällen seien die Einsatzkräfte auf dem Weg zum Notfallort gewesen. Die Klimaschutzgruppe "Letzte Generation" hatte den Verkehr an mehr als 30 Stellen in der Hauptstadt blockiert. Etwa 200 Demonstranten wurden vorübergehend festgenommen. Es kam zu teils stundenlangen Staus und Behinderungen, auch im Busverkehr.

Die Polizei war im Stadtgebiet mit rund 500 Beamten und einem Hubschrauber im Einsatz, um Blockaden aufzulösen oder zu unterbinden.

